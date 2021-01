Alex Zanardi, la verità sulle condizioni di salute del campione

Alex Zanardi, quali sono le reali condizioni di salute dell’atleta. La moglie, Daniela Manni, decide di fare chiarezza sul punto.

Tantissime le notizie che circolano in rete sullo stato di salute di Alex Zanardi, il campione che lo scorso giugno è stato vittima di un secondo incidente e le cui condizioni venivano date per gravissime. A fare chiarezza interviene Daniela Manni, moglie di Zanardi dal 1996 la quale rilascia un’intervista alla Stampa e svela le condizioni di salute dell’ex pilota automobilistico. “Mi cercano in tanti per sapere come sta Alex” rivela da Manni, tanti infatti spinti dall’affetto verso l’atleta. Dalle parole della dottoressa che ha in cura Zanardi – Federica Alemanno – emergerebbe come lo stesso stia rispondendo bene alle cure riabilitative. A ridimensionare il tutto ci pensa proprio la moglie, la quale rivela: “Lui fa delle cose, ma non sempre. Ci sono stati dei passi avanti, e ci sono stati dei passi indietro. Il suo è un percorso molto lungo”.

Alex Zanardi, lo sfogo della moglie: “…non posso spiegare”

Dal quel fatidico incidente a giugno, Zanardi ha subito cinque interventi a causa del violento impatto cranico. Zanardi vede sente, riconosce le persone a lui care ma la moglie spezza questo ottimismo, affermando come stanno realmente le cose: “È una situazione difficile da gestire. Non voglio ritrovarmi i giornalisti sotto casa, non posso spiegare a ognuno di loro. Devo concentrarmi sulle cure, giorno per giorno. Magari fra tre mesi avremo modo di parlare”.

Dal 21 novembre il campione di handbike ha iniziato la sua battaglia a Padova. Sicuramente affrontata con la grinta di Zanardi, da sempre un modello per tutti noi.