Amici: produzione volta le spalle ad Arisa, anche gli allievi contro di lei

In seguito alla sua opinione la cantante Arisa è stata doppiamente respinta. La produzione di Amici resta ferma sulla sua decisione.

La professoressa di canto ha di recente preso le difese della sua allieva. La diciannovenne Francesca Gianfelici era in attesa di portare a compimento al sua terza sfida con il rischio, qualora dovesse fallire, di dover abbandonare il programma. Arisa avrebbe così deciso di esporsi per cercare di salvarla. La decisione da parte della produzione di Amici era stata presa in virtù di un provvedimento disciplinare verso tre allievi del reality. Una situazione che stavolta sembra aver preso una brutta piega.

Leggi anche —>>> Arisa mette a nudo le sue insicurezze, l’outing che non ti aspetti dalla cantante

Amici: Arisa in difesa della sua allieva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Potrebbe interessarti anche —>>> Arisa, un nuovo amore per la cantante? L’esplicita domanda incuriosisce il web

La cantante ha inviato un video messaggio alla produzione cercando di evitare all’allieva di esporsi a causa della terza sfida, rimasta in sospeso per completarne altre due prima della pausa natalizia. Vista però la conseguente reazione di sdegno da parte degli altri allievi, anche la produzione ha deciso di mantenersi ferma sulla sua decisione iniziale, voltando così le spalle alla professoressa.

Riccardo e Rosa, che hanno sostenuto la sfida punitiva a causa delle condizioni igieniche non idonee in cui si trovava tempo fa la loro casetta, avrebbero già subito le conseguenze e non sarebbe giusto qualora Francesca venisse assolta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ARIANNA GIANFELICI (@ariannagianfelici_fans)

Dunque la busta rossa con il verdetto da parte della produzione non si è fatta attendere. La reazione di Francesca è stata inaspettata, ma non cambierà il suo futuro, stavolta con le spalle al muro dovrà affrontare la competizione. La decisione degli altri ragazzi all’interno del reality è stata accolta, Arisa perciò è profondamente dispiaciuta.