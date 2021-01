Annalisa e l’occhio che ti fulmina. Lo sguardo assurdo – Foto

Annalisa bella da morire su Instagram. Sempre più intrigante e sensuale: per lei si avvicina un periodo magico

Annalisa sboccia e sempre di più. La sua bellezza che prima lasciava intravedere timidamente ormai non ha più censure. Sempre più affascinante, seducente con un appeal che piace tantissimo. La cantante, uscita dal talent di Maria de Filippi, Amici ormai non ha più freni e mostra tutta la sua effervescenza artistica e di donna, bellissima.

Su Instagram ha sempre più seguito con un pubblico che sfiora il milione e mezzo di follower che ogni giorno la celebra come una dea. Annalisa da poco è tornata sulle scene musicali con il suo nuovo album “Nuda” nel quale si mette appunto a nudo, come non aveva mai fatto fino ad ora, raccontando le sue emozioni più intime.

E ora Annalisa si appresta a calpestare per la quinta volta il palco più ambito dell’Italia, quello dell’Ariston. È stata selezionata tra i Big in gara a Sanremo 2021 e lei che è una veterana di questo palco ci regalerà di sicuro grandi emozioni.

Annalisa sempre più intrigante, da sogno

Sempre più bella, intrigante e sensuale è Annalisa su Instagram. La cantante di Savona si appresta a vivere un grande periodo e si intuisce bene come le emozioni e le soddisfazioni sono già tante.

Strizza l’occhio agli invidiosi e si mostra grintosa e sicura di sé nel suo ultimo scatto. Salopette nera in pelle, maglioncino rosso sotto, collana oro a catena e uno sguardo che ti fulmina. Capelli sciolti che cadono leggermente dal lato e un trucco che accentua i suoi occhi già meravigliosi.

Lei a corredo del post scrive solo “occhio” come a dire attenzione, ma a cosa? Sta per svelare qualcosa? I suoi fan sono in estasi e sono impazienti.

“Sono 2 ma li terremo aperti come fossero DIECI a caccia di anticipazioni sul bel periodo che deve arrivare 😛👀” recita uno dei tanti commenti alla foto.