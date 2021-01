Antonella Fiordelisi, la foto in auto che manda in delirio i fan

L’influencer Antonella Fiordelisi in tuta sportiva con la pancia di fuori, sfoggia un addome perfetto che spettacolo

La bella Antonella Fiordelisi condivide una foto che la ritrae in auto, appare bellissima in tuta con l’addome scoperto. Alla guida di un Audi, per le strade di Roma la bellissima influencer fa un giro con un outfit sexy ma sportivo.

Il fidanzato, Francesco Chiofalo si prende il merito per la foto e scrive nei commenti:“Bellissima la foto…ma è stato anche molto bravo il fotografo”. A quanto pare ha scattato lui la foto della Fiordelisi e si l’ha fatta bene ma è anche merito del soggetto come fanno notare alcuni utenti.

La Fiordelisi e Chiofalo hanno adottato un maialino

La coppia di influencer ha adottato un tenerissimo maialino e lo hanno chiamato Polpetta. Sono stati anche ospiti di Barbara D’Urso per parlare proprio del nuovo membro della famiglia. Si è aperto un lungo dibattito sull’abbandono degli animali che purtroppo capita ancora troppo spesso. Si è parlato poi del fatto che avendo un maialino come si fa a mangiare la carne? La Fiordelisi infatti da quando ha il suo amico peloso ha deciso di non mangiare carne.

Chiofalo ha regalato la maialina prima di natale e alla vista del tenero animaletto che era un batuffulo minuscolo, la Fiordelisi si è emozionata ed era felicissima. La loro adozione manda un messaggio importantissimo, che anche loro sono animali di compagnia e non animali da macello. Vedendo una tenero piccolino così si spezza il cuore a pensare che molti suoi simili fanno invece una fine orribile e non è giusto. Non esistono animali da compagnia e invece animali da mangiare.

Sono tutti animali e vanno rispettati e amati, sopratutto perché sono animali indifesi e che non fanno male a nessuno. L’esempio dato dalla Fiordelisi e Chiofalo è davvero importante e significativo, speriamo che le persone capiscano e magari partiranno tante adozioni per questi teneri animali.