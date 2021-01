Antonella Mosetti da censura, il VIDEO fa il giro del mondo

Antonella Mosetti continua a pubblicare video su Instagram molto sensuali in cui si mostra senza veli o quasi, con addosso solo gli indumenti intimi: uno spettacolo

Antonella Mosetti continua a esibirsi su TikTok con video sensuali in cui mostra ai suoi follower il suo fisico perfetto e le sue forme abbondanti. La ex ragazza di “Non è la Rai” questa volta si esibisce in un balletto sulle note di una musica dance che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta, tra chi ha riempito di complimenti il suo ultimo video e chi invece non è d’accordo con il suo stile decisamente eccessivo. Tanto da averlo scritto lei stessa nella didascalia: “Non fermarti mai all’apparenza”, una frase seguita dagli hashtag che descrivono questo video al meglio: eccessiva, vera, anticonvenzionale. Sembra essere quindi una donna a cui non importa il giudizio degli altri ma anzi non lo considera affatto.

Antonella Mosetti: la figlia e la chirurgia plastica della ex ragazza di “Non è la Rai”

Alcuni forse non sanno che Antonella Mosetti faceva parte delle ragazze di “Non è la Rai”, il programma in onda sui canali Mediaset negli anni ’90, che ha rivoluzionato il modo di fare televisione di quegli anni e ha sfornato celebrità dei giorni nostri come Ambra Angiolini, alla quale fu affidata anche la conduzione dal 1993 al 1995. Antonella Mosetti era una di quelle dolci e sfrenate donne dello show ideato da Gianni Boncompagni ma negli anni non ha mai tenuto segreto il fatto di aver fatto ricorso alla chirurgia plastica, al punto che è difficile riconoscere la ragazza acqua e sapone di un tempo.

La Mosetti ha inoltre una figlia di 23 anni di nome Asia con cui ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip nel 2016. La giovane è nata dal matrimonio della madre con Alessandro Nuccetelli.