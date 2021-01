Barbara D’Urso il VIDEO dove mostra il suo fondoschiena danzante

Barbara D’Urso in compagnia di amiche speciali si lascia travolgere dall’entusiasmo e posta un video, avete visto il suo fondoschiena?

Ne sa una più del diavolo, sempre pronta a mettersi in gioco, Barbara D’Urso la reginetta di Mediaset non smette mai di stupire i suoi fan e il pubblico italiano che la segue. Nonostante ogni giorno le arrivino critiche e giudizi negativi da parte di una fetta di persone che proprio non la tollerano, i suoi programma sono un successo e Canale 5 non può fare a meno di lei. Sempre sul pezzo, non solo incanta con il suo tono di voce soave e leggiadro, ma anche con i suoi outfit eleganti.

Barbara D’Urso: fondoschiena da urlo, VIDEO virale

Quasi tre milioni di follower continuano a seguirla su Instagram dove Barbarella non riesce proprio a stare ferma. Ogni occasione è buona per farsi vedere e mostrare le sue doti. Da sola o in compagnia è un uragano di energia e c’è chi non può fare a meno di starle accanto. Stiamo parlando dei suoi ospiti, amici e conoscenti che spesso invita nel suo salotto di Canale 5. Qualche ora fa ha pubblicato un video dove mostra il suo meraviglioso fondoschiena, avete visto che spettacolo?

Barbara D’Urso si lascia immortalare nel suo camerino con alcune delle ospiti della puntata di Pomeriggio 5. Gonna lunga fino al ginocchio con uno spacco dietro che fa intravedere quello che c’è sotto, una camicia bianca da segretaria e l’immancabile tacco a spillo. All’età di sessantatré anni Barbarella sa ancora cosa significa essere bella.