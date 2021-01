Bettarini ancora contro una donna, le sue parole lasciano di stucco….

Sono molti i leoni da tastiera che si nascondono sui social e spesso cercano di provocare i personaggi famosi per ricevere risposte. A volte ci cascano, dando spettacolo a vere e proprie discussioni web. Vediamone alcune…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Di recente alcuni personaggi sono caduti nella trappola dei leoni da tastiera che cercano di provocarli per ricevere risposte. La maggior parte delle volte i vip ignorano certi commenti al vetriolo fatti apposta per indispettire. Altre ci cascano e rispondono per le rime alle accuse dei followers.

Sicuramente Laura Chiatti è una di quelle che non riesce proprio a trattenersi e spesso casca nei tranelli degli haters. Dopo aver pubblicato uno scatto sexy, un utente le scrive: “ Hai bisogno di farti giudicare, è giusto Instagram esiste per questo “ e non si fa attendere la risposta dell’attrice: “” E mi pagano pure! Pensa che culo che ho! “.

Arisa invece aveva scritto sotto a un suo scatto: “Nessuno può tagliare la tua strada” e una fans ha risposto: “” Asfaltati lungo il percorso della vita “. La cantante non ha apprezzato e ha subito ribattuto: “ Asfaltati tu “. Ma l’accento non era quello interpretato dalla cantante ed inutile è stata la giustificazione della ragazza che ha cercato di spiegarle il qui pro quo.

Mara Maionchi ovviamente è una di quelle che non sa proprio resistere, ma questa volta c’è andata anche piano e ha risposto a un followers che le aveva detto di sembrare uno stoccafisso in una foto postata in compagnia di Federica Pellegrini così: “Meglio che esserne uno “.

LEGGI ANCHE —> Miriana Trevisan: décolleté scoperto e labbra da baciare, bella (FOTO)

Bettarini esagera e stavolta il web non lo perdona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍𝐎 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐀𝐑𝐈𝐍𝐈• (@stefanobettarini1)

LEGGI ANCHE >>> Laura Cremaschi da urlo, decolté mozzafiato e sguardo ipnotico – FOTO

La risposta che è piaciuta di meno al web però è stata quella di Stefano Bettarini.

Non è la prima volta che esagera con i commenti, soprattutto nei confronti delle donne. Ricordiamo il caso relativo alla sua prima partecipazione al GF, ironizzando sui numerosi tradimenti nei confronti dell’ex moglie Simona Ventura.

Anche nell’edizione di quest’anno non ha fatto una gran bella figura, essendo stato squalificato dopo 24 ore per aver pronunciato una bestemmia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •𝐒𝐓𝐄𝐅𝐀𝐍𝐎 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐀𝐑𝐈𝐍𝐈• (@stefanobettarini1)