Carlo Conti la malattia e la forza che non v’è più “non ce la faccio”

Carlo Conti e il suo anno difficile per via della malattia. Ha ricominciato ma in parte è cambiato. Ecco cosa succede

Carlo Conti, tra i conduttori italiani più amati e seguiti, si è lasciato alle spalle un anno difficile. Ora lo rivediamo il tv con Affari tuoi – Viva gli sposi in prima serata al sabato, ma quello che ha passato non è stato facile.

Ci riferiamo agli ultimi mesi, quelli nei quali ha condotto Tale e Quale Show. E non per la difficoltà del programma che Carlo conduce egregiamente da anni ma per la sfida contro il Covid che ha dovuto affrontare. Una lotta che lo ha provato e che lo ha costretto anche al ricovero.

Per il presentatore, infatti, all’inizio sembrava che il suo contagio fosse solo asintomatico. Poi la situazione si è evoluta ed è peggiorata. “Il virus stava per attaccare i miei polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo e ho scongiurato il peggio” ha dichiarato in una intervista ad Oggi.

Carlo non ha nascosto che il suo fisico è stato provato. Anche una volta guarito gli strascichi della malattia si sono fatti sentire con stanchezza e affaticamento.

Carlo Conti, il Covid lo ha cambiato: la sua ammissione

Carlo Conti ha ammesso di aver vissuto dei momenti complicati e di aver temuto per la salute dei suoi familiari, in particolare sua moglie e suo figlio. “Nella settimana all’ospedale ho rafforzato certe convinzioni – ha ammesso in un’altra intervista – quanto la salute e la nostra vita siano una ricchezza, quanto siano importanti la famiglia e certi valori, quanto sia importante, nei limiti del possibile, guardarsi sempre indietro e aiutare gli altri”.

Ha pregato molto il conduttore e oggi può dire che ce l’ha fatta. Ma qualcosa è cambiato anche nel suo lavoro. Oggi conduce settimanalmente Affari tuoi – Viva gli sposi, un programma nato come day-time. E su Tv-talk alla domanda su conducesse o no la versione originale andando in onda tutte le sere, Carlo ha messo le cose in chiaro.

“Ho lasciato L’Eredità proprio perché non ho più le forze e l’età per fare un quotidiano – ha ammesso – L’ho condotta per cinque anni ma non ce la farei più”.

Carlo è segnato e si vede. Ma ha anche bisogno di restare accanto alla sua famiglia, in modo maggiore e presente e noi lo amiamo così, bravo ma vero e genuino come sempre.