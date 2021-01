Cecilia Rodriguez scopre il ventre, il dettaglio accende la fantasia – FOTO

Cecilia Rodriguez in un perfetto mix di eleganza e fascino provocante, la showgirl esibisce la solita sensualità esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Letteralmente scatenata in questo inizio di 2021, con una serie di foto davvero notevoli. Cecilia Rodriguez, dopo aver passato le vacanze natalizie in montagna insieme al suo Ignazio Moser, è tornata a Milano e ha ripreso la vita di tutti i giorni. Notevolmente ritemprata nello spirito, da quello che possiamo notare. La splendida showgirl argentina ci sta regalando in questi giorni scatti affascinanti a getto continuo su Instagram. Una vera delizia per gli occhi e per il cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez spettacolare, il primo piano da urlo ti svolta la giornata – FOTO

Cecilia Rodriguez, l’abito a due pezzi è super sexy: la pelle scoperta fa sognare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cecilia Rodriguez, un dettaglio non sfugge ai fan | la FOTO divide gli utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Dopo averci deliziato con numerosi primi piani assolutamente irresistibili, oggi Cecilia ci mostra un outfit molto particolare. Vestita a due pezzi, con un pantalone scuro e una camicetta che le copre solo la metà del busto, lasciando scoperto il ventre. Fascinosa e provocante, come non mai, evidenzia una silhouette perfetta, quella che da sempre fa impazzire i suoi numerosissimi followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Elegantissima e oltremodo sensuale, accende la fantasia, lasciando intravedere anche il tatuaggio sul fianco, poco sotto il seno destro. Un dettaglio che non sfugge agli ammiratori più accaniti e che lascia il segno.