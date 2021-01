Chiara Carcano e lo scatto fine, mostra tutta la sua sensualità-FOTO

La Carcano condivide una foto su Instagram in primo piano, lo scatto è molto fine e per questo è ancora più sensuale

Per l’influencer Chiara Carcano, nessuno sguardo sensuale, nessuna posizione volgare per le labbra, ma un semplice primo piano in viso con un accenno di sorriso molto a modo. Eppure appare molto più sensuale un viso così che tanti altri con pose volgari. I bei lineamenti della Carcano con labbra carnose, naso piccolo e dritto e occhi molto intensi, incantano il web. I follower commentano la sua bellezza:”Che bella”, “Sei bellissima” e ancora “Che sguardo bello”.

Chiara Carcano una bomba di divertimento e sensualità

La Carcano, tra le influencer più simpatiche e divertenti ma anche più belle. Ha condiviso un video con la sua amica in cui appaiono con un lato B enorme, ovviamente hanno messo dell’imbottitura per girare un video divertente. Ironizzano dicendo che il lato B è naturale e non di plastica. Uno dei temi attuali riguardo la chirurgia estetica ad oggi. Davvero uno spasso. L’influencer è tornata a fare anche la postina per C’é Posta per Te, il programma di Maria De Filippi.

Molto contenta del suo ritorno gira un video in cui si cambia e si mette i vestiti da postina e invita tutti a guardare il programma. Sicuramente i suoi video divertenti hanno tenuto compagnia durante i vari lockdown. Il modo in cui lei e le sue amiche hanno sdrammatizzato alcune situazioni della quarantena, hanno strappato un sorriso. Un’altro video recente molto divertente, girato con le sue amiche. Le vede intente a mangiare un piatto cucinato dalla Carcano, ma qualcosa non va.

Nella didascalia scrive la Carcano:”Quando non senti i sapori, ti sale l’ansia..ma ti ricordi chi ha cucinato”. Ovviamente si riferisce a uno dei sintomi del coronavirus che è la perdita del gusto. Questa autoironia è quello che serve in questo momento a tutti.