Chiara Ferragni, l’abito è molto striminzito e spunta un particolare – VIDEO

Chiara Ferragni ha condiviso poco fa sui social un video che la immortala in un outfit meraviglioso: mini abito azzurro, mono spalla in lurex con tanto di frange sulla gonna che conferiscono movimento all’outfit. La Ferragni si filma mentre concede ai follower una mini sfilata per far vedere bene l’abito. Il tutto, sulle note della canzone degli ABBA, Waterloo. Tantissime a complimentarsi per l’outfit scelto. Ovviamente verrebbe subito da chiedersi: dov’è il pancino della Ferragni? In realtà la foto è meno recente, tanto che la stessa scrive: Un altro vestito fantastico che non ha ricevuto abbastanza attenzione quando l’ho indossato alla premiere di @chiaraferragniunposted a Los Angeles 💖.

Chiara Ferragni, il commento che ha inorridito l’influencer

Chiara Ferragni ha voluto condividere tra le storie uno screenshot di una triste conversazione social che la vede coinvolta. Un commento a dir poco triste che ha – giustamente – inorridito la diretta interessata. Il commento è stato fatto ad una foto che ritrae la coppia in tenuta sportiva e pronti per uscire di casa. Qualcuno ha scritto un qualcosa di veramente offensivo per entrambi, queste le testuali – come si legge anche sopra – parole: Per infilarti nel letto con lui ci vuole stomaco. La Ferragni ha prontamente risposto per le rime, mostrando non solo un’eleganza anche in questi momenti ma ha difeso la sua famiglia. Accusa il profilo in questione – che alcuni suggeriscono sia un fake – di aver fatto questo commento solo per avere un momento di celebrità. “…o proprio non capisce come funziona l’amore”.

Momento fastidioso immortalato con tanto di screenshot. La Ferragni, una di noi!!