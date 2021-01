Chiara Ferragni, il commento su Fedez che la manda in bestia

Chiara Ferragni difende il suo Fedez e asfalta l’hater. Il commento piccato e che azzittisce tutti, come non l’abbiamo mai vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate dello show-biz e soprattutto dei social. Insieme totalizzano dei numeri da capogiro: quasi 35 milioni di follower e un impero che non ha precedenti.

Lei l’influencer più famosa al mondo, lui il rapper che unisce intere generazioni e si espone sempre sui social senza paure e remore. E poi c’è il piccolo Leone, il loro primogenito che catalizza l’attenzione con i suoi momenti quotidiani che fanno ridere e intenerire il web. È già una star, lui non lo sa, ma sono tutti pazzi per lui. E Chiara e Federico aspettano il loro secondo figlio, una bambina, si amano più di prima e farebbero qualsiasi cosa uno per l’altra.

Lo ha dimostrato proprio ieri la Ferragni che è scesa in campo in prima persona per difendere il suo maritino dagli attacchi degli haters. Un commento l’ha mandata letteralmente in bestia e non ha resistito.

LEGGI ANCHE –> Flavio Insinna, avete mai visto la sua compagna? È bellissima (FOTO)

Chiara Ferragni ne ha per tutti, il suo amore non si tocca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE –> Carlo Conti la malattia e la forza che non v’è più “non ce la faccio”

“Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco” il commento poco carino di un utente sotto ad alcuni scatti di Chiara Ferragni e Fedez insieme postati dall’influencer a corredo dei quali ha messo solo un cuore. Immagini molto semplici, nella quali i due sono nell’ingresso di casa, mano nella mano, si baciano, si sorridono e sono pronti per uscire.

Nulla di così speciale o scandaloso. I commenti dei fan arrivano a bizzeffe come sempre ma ce n’è uno che manda in bestia Chiara che risponde per le rime. “Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l’amore”.

Chiara è piccata e si percepisce ma ha voluto difendere il suo amore, costi quel che costi. Poi un altro attacco arriva diretto nei suoi confronti accusandola di essersi rifatta le labbra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La moglie di Fedez ne ha anche per quest’altro utente: “Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato”.