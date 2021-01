La confessione di Al Bano Carrisi: “Siamo come fratello e sorella”

Al Bano Carrisi è intervenuto durante una lunga intervista per parlare del suo rapporto con Romina Power: la confessione del cantante

Al Bano Carrisi e Romina Power sono la coppia storica della musica italiana. I due ex coniugi continuano sempre, ogni giorno, a far sognare i numerosissimi fan non solo con le loro canzoni. Gli amanti della coppia artistica sperano in un loro ritorno di fiamma nonostante il Leone di Cellino di San Marco abbia una relazione, seppur a volte tormentata, con Loredana Lecciso: insieme hanno avuto due bellissimi figli, Bido (Al Bano Junior) e Jasmine. La “figlia d’arte” rigorosamente tra virgolette perché pur seguendo le orme del padre, fa tutt’altro tipo di musica. La ventenne infatti ha lanciato quest’estate un singolo intitolato “Ego” di musica trap, stile che si confà maggiormente ai tempi moderni e ai suoi coetanei. La canzone è stata anche presentata durante il programma “Verissimo” dove per la prima volta Jasmine si è esibita su un palco. Tuttavia papà Al Bano è contento lo stesso e di recente ha rilasciato un’intervista durante la quale ha parlato anche di Romina Power.

LEGGI ANCHE -> Al Bano: Prendo una pensione troppo bassa Svelata la cifra esatta

La confessione di Al Bano Carrisi su Romina Power

LEGGI ANCHE -> Romina Power e la rivelazione a sorpresa: Lui mi ha veramente amato

Dopo le continue voci che circolano su un probabile suo ritorno con Romina Power, Al Bano Carrisi si è detto stanco di tutto questo chiacchiericcio e ha affermato che con la cantante ormai sono come “fratello e sorella”. Sono quindi ancora molto legati per via dei concerti che prima della pandemia ancora riuscivano a fare insieme e per i figli. La coppia artistica infatti si riunisce spesso insieme alla prole, ormai adulta: Cristel, Romina Junior e Yari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sulla ex moglie Al Bano ha detto ancora: “Abbiamo recuperato la giusta dimensione del vivere e poi sul palcoscenico è grande gioia, perché io mi diverto proprio come mi divertivo in passato”.