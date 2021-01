Elena Barolo, la serie di FOTO dove mostra tutto il repertorio

Elena Barolo. L’ex velina di Striscia la notizia si diverte con scatti simpaticissimi attraverso i quali gioca con i suoi follower aspettando tempi migliori

Una carriera poliedrica quella di Elena Barolo. Divenuta celebre al grande pubblico italiano per aver calcato la scrivania del tg satirico, Striscia la Notizia. Da allora la velina bionda ne ha fatta di strada.

Dopo aver abbandonato il programma di Antonio Ricci ha condotto “Lucignolo” su Italia 1, insieme alla sua compagna d’avventure, Giorgia Palmas. E’ stata meteorina di ‘TG4’ e ha interpretato il ruolo di Vittoria Della Rocca nella fiction “Centrovetrine”. Ha studiato recitazione al CTA di Milano e presso l’Actors Studio di Los Angeles.

Valletta, poi conduttrice, attrice ma anche fashion blogger, speaker radiofonica e stilista. Suo infatti il brand dal nome Cachemire Ballerina. Seguitissima anche sui social network, conta solo su Instragram un numero di oltre 260mila follower.

Elena Barolo gioca con l’obiettivo: bella e simpatica

L’ultimo post pubblicato dalla showgirl Elena Barolo sul suo profilo Instagram vede una carrellata di quattro scatti da cui si evincono le molte sfaccettature del suo carattere.

Bellissima, sensuale, sbarazzina, seducente, gioiosa e con tanta voglia di vivere. Un baschetto scuro e un maglioncino dalle fantasie geometriche. E’ l’ultima foto però che attira di più l’attenzione: una smorfia simpatica per non prendersi troppo sul serio. L’ex velina ci offre uno squarcio della sua quotidianità, anche lei rinchiusa a casa per via della pandemia ancora in atto. Nelle sue parole possiamo riconoscerci tutti: “Stufa di fare le foto in casa, mi sono spostata sul balcone. Aspettando la primavera, aspettando periodi di libertà riconquistata, ma rientrando in casa prima di congelare”.

Aspettiamo tutti, infatti, il momento in cui uscire significherà poter vedere amici, frequentare bar e ristoranti, essere liberi di spostarsi senza limiti geografici e di orari, piuttosto che fare un giro in balcone. Pioggia di like per Elena Barolo, inondata da affetto che si traduce in una miriade di emoji a forma di cuoricino rosso.