Elena Morali a letto e in intimo: sognare è lecito -FOTO

Elena Morali si è superata con l’ultima foto postata su Instagram. Non l’avete ancora vista? Scopriamo insieme di cosa si tratta

Classe 1990, appassionata di beuty e make up, Elena Morali dopo la partecipazione all’Isola dei famosi si è fatta strada nel mondo dello spettacolo diventando così una showgirl molto affermata e nota sui social. Ma il suo primo esordio è avvenuto nel 2010 quando la ragazza ha partecipato al programma di Italia 1 La pupa e il secchione. Nello stesso anno è accanto a Juliana Moreira e Nicola Savino nel programma Matricole e Meteore.

Elena Morali: in bianco e in nero più sensuale FOTO

Sensuale, meravigliosa, sexy. Elena Morali è questo e tanto altro, con le sue forme ha conquistato tutti sui social dove non perde occasione di mostrarle. Nelle sue ultima foto in bianco e in nero la donna condivide con i fan degli outfit stravolgenti, il suo intimo ormai è conosciuto da tutti. Per molti può sembrare volgare, ma per altri è semplicemente divina.

“Stupenda”, iniziano i commenti sotto alla foto; “Che gnocca”, scrive un utente; “Selvaggia” afferma un altro. E’ boom di like, più di sedici mila in un paio di ore. Una buonanotte così è meglio non perderla, e come sarà invece il suo buongiorno?

“Proviamoci ancora ragazze !!! Tiriamo fuori le “ballines “ e andiamo avanti!!!” E’ l’augurio da parte della showgirl a tutte le sue fan che hanno dovuto affrontare un anno difficile e pieno di imprevisti.