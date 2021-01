La meravigliosa giornalista sportiva pubblica sui social una foto, che in circa un’ora è già virale su Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora indossa dei semplici pantaloni ed una aderente canottiera bianca, con una scollatura a U: impossibile non farci cadere l’occhio!

Il make-up che sfoggia è molto curato, gli accessori sono fini ed eleganti, i capelli sono sciolti e lisci e il suo sorriso incanta i suoi 771.000 seguaci.

La foto, postata per ricordare al pubblico l’appuntamento con il programma Occhi di calcio, ha quasi raggiunto i 30.000 mi piace e superato i 100 commenti in un’ora soltanto!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Eleonora Boi, sorriso smagliante e sguardo magnetico | Da favola – FOTO

Eleonora Boi ha trascorso i mesi di quarantena negli USA: ne parla così…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Eleonora Boi è l’ottava meraviglia del mondo: bellezza da brividi e sorriso lucente! – FOTO

Nel corso di un’intervista a Calciomercato.com, la modella e giornalista sportiva racconta come ha trascorso i suoi mesi di quarantena negli USA, insieme al suo fidanzato Danilo Gallinari: “Quarantena? Qui è diverso. Noi ci siamo ‘autoquarantenati’, ma non c’è una norma ufficiale per Oklahoma. E’ uno Stato al centro dell’America, non c’è turismo, quindi è tutto diverso da New York e non ha quei numeri. E’ diversa anche la percezione, non hanno ben capito com’è la situazione: non usano la mascherina, non usano i guanti, sono molto tranquilli“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Questa era la piccola descrizione, fatta da Eleonora, di come viene vissuto il virus nello stato centro – americano e di come lo hanno vissuto loro.