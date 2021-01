Elettra Lamborghini, dècollète ed eleganza top ad oltranza: non ve ne pentirete – FOTO

Elettra Lamborghini fa “impazzire” i follower di Instagram, mentre pubblica una storia ad oltranza tra fascino e dècollète: il top

La cantante Elettra Lamborghini propone un primo piano fitto di sensualità ed un secondo di eleganza special che in poche possono vantare. La testimonianza più limpida di una bellezza esplosiva e di classe la si deve al profilo personale Instagram, dove Elettra spende la maggior parte del suo tempo libero.

Per il resto la Lamborghini è tornata “on fire” in tv, in attesa di un nuovo capitolo musicale. Le scorse sere, infatti l’abbiamo vista protagonista tra gli ospiti d’onore, nel programma condotto da Stefano De Martino, “Stasera Tutto è Possibile”.

Si tratta di un primo assaggio (si spera) per un ritorno alla normalità e agli impegni inderogabili sotto i riflettori. Dopo aver coronato il sogno di portare all’altare il neo marito e dj Afrojack, ora per Elettra è tempo di rtornare ai posti che le competono

Elettra Lamborghini dal mezzo busto a nudo alla classe nel portamento: da applausi

Il menù del giorno di Instagram di Elettra Lamborghini propone un doppio “antipasto” di bellezza supersonica. I follower si interrogano e si domandano se rappresenta una mera illusione o un assaggio al ritorno in tv?

Nelle prossime ore lo scopriremo, ma Elettra ha già dato dimostrazioni di affinità con il piccolo schermo, per ora soltanto come ospite. Chissà poi cosa bolle in pentola per il futuro della cantante “twerkina”? Nel frattempo il suo “raggio di sole” splende come meglio può nel cielo terso e pieno di “stelle” in forte ascesa. In questo contesto, la Lamborghini non vuol far mancare il suo apporto di fascino senza contrasto.

Un miscuglio di classe nel portamento e perfezione di un aspetto fisico, che non ha affatto risentito l’onda d’urto della quarantena. Stavolta lo spettacolo si è trasferito tra le storie di Instagram, dove la cantante rapper illude per un attimo i follower da un dècollète denudato e senza tatuaggi.

Poteva essere il preludio al sogno di giornata, ma poi acqusisce in fretta sensibilità, dimostrando classe raffinatissima nel portamento. Una performance in ogni caso da applausi, in attesa del “colpo grosso”