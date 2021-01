Elisa Isoardi straordinaria bellezza in una sola FOTO, fan in delirio

La bella conduttrice Elisa Isoardi ha condiviso un nuovo scatto sui social, il primo piano per le vie di Roma senza trucco fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi è una conduttrice più amate dal pubblico italiano. Prima la conduzione in ordine di tempo de “La prova del cuoco” su Rai Uno e poi la partecipazione a “Ballando con le stelle” che l’ha vista gareggiare a fianco del maestro Raimondo Todaro.

I due hanno fatto molto parlare di sé per diversi motivi, gli innumerevoli infortuni riportati, l’abbandono del programma e la presunta storia d’amore che ha infuocato le pagine di molti giornali di gossip in questi mesi. Tra i due però solo stima e rispetto reciproco, nulla di più.

Elisa al momento non è impegnata in nessuna trasmissione televisiva e la vediamo spesso sui social in versione casalinga mentre ci delizia con ricette home made che lei prepara con tanto amore e cura, d’altronde la conduzione di un programma di cucina non poteva che portarle alcuni lauti benefici in termini pratici.

LEGGI ANCHE -> Camilla Mangiapelo, il top è da urlo. È uno spettacolo vederla – Foto

Elisa Isoardi si mostra completamente senza trucco sui social, stupenda