Elodie senza trucco ne inganno come mamma l’ha fatta, da impazzire – FOTO

La cantante Elodie sfoggia un look degno di una bellezza unica e inimitabile. Il dettaglio del “senza trucco” non cambia le opinioni dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La versione sexy con look “ex novo” per Elodie non fa alcuna differenza con la celebrità che abbiamo ammirato negli ultimi tempi, sotto i riflettori del piccolo schermo. Le sue quotazioni sono in fortissima ascesa nell’ultimo periodo, a fronte di una bellezza stupefacente, intrisa di semplicità e dolcezza, che difficilmente si vedono al giorno d’oggi.

Un fascino ultra composto non cancella la sua attitudine estroversa e il coraggio di una donna che non si ferma al primo ostacolo della vita. La classe e la forza di credere in se stessi sono gli ingredienti più comuni di Elodie, prossimo volto rappresentativo dei cantanti del Festival di Sanremo.

Lo ha annunciato il presentatore-bis della kermesse musicale, Amadeus che ha voluto a tutti i costi la sua splendida presenza, nelle vesti di co-conduttrice

Elodie, look invernale da standing ovation: bella anche così

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Negli ultimi tempi le quotazioni celebrative della cantante Elodie sono salite in cattedra con look innovativi che non fanno una grinza. Il “casquet” dei capelli è soltanto il primo “tocco” di una bellezza che mai come ora splende in maniera così lucente, da scavalcare facilmente la concorrenza spietata delle web influencer.

Elodie infatti è molto attiva sui social network, dove ha mostrato di avere lati nascosti “on fire” che non tutti conoscevano. Si tratta di un “antipasto” al fascino che potremo ammirare alla prossima kermesse di Sanremo. Il “backstage” prosegue a gonfie vele, dimostrando di appartenere ad un vortice di sensualità, intrecciata alla seduzione e al talento di cantante, per la quale è conosciuta.

Il pubblico è rimasto sorpreso dalle performances da capogiro di Elodie, autrice di outfit aderenti, che mettono in risalto un repertorio di forme alquanto invidiabili. Il registro non cambia anche nell’ultima storia di Instagram, dove l’opinione sul fascino di una donna, simbolo dello spettacolo non cambia, neanche senza trucco e con un maglione classico rosso invernale, proprio come “mamma l’ha fatta”