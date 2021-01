Federica Panicucci, costretta ad interrompere in diretta Arianna David

Federica Panicucci durante la trasmissione Mattino Cinque si trova costretta ad interrompere Arianna David, ospite della puntata in collegamento.

A Mattino Cinque, nello spazio dedicato al Grande Fratello VIP, Federica Panicucci accoglie i numerosi ospiti presenti sia in studio che in collegamento. Si parla degli scontri avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia e che coinvolge pertanto alcuni concorrenti. Tra questi – per ultimo – spicca il diverbio tra Antonella Elia e Samantha De Grenet. La prima, nella veste di opinionista del serale avrebbe attaccato la De Grenet all’interno della casa per il suo peso. Un’azione questa sicuramente inaccettabile. Proprio su questo scontro intervengono gli ospiti presenti i quali ognuno esprime la proprie opinione dividendosi tra sostenitori e non della Elia. Marco Balestri, amico da anni con l’opinionista, sottolinea l’autenticità della Elia e la sua genuinità, a differenza di altre colleghe. Ma tanti sono stati i detrattori, tra questi Arianna David.

Federica Panicucci, monito in diretta

L’ex Miss Italia 1993 interviene esprimendo parole non tanto lodevoli nei confronti della Elia, rivelando persino di essere terrorizzata dalla sua personalità in quanto “Ha detto cose di una gravità assoluta”. Parole forti che tuonano all’interno dello studio e che costringe la padrona di casa ad intervenire. Federica Panicucci infatti risponde: “Non esageriamo, Arianna, andiamoci piano”. Lory Del Santo edulcora un po’ l’atmosfera che si era creata sottolineando come la Elia sia – dal suo punto di vista – un personaggio discutibile ma tuttavia intelligente e non scontata.

Arianna David – come si legge dal suo profilo – è comunque difende a spada tratta le donne e rivela: mi raccomando ragazze in un mondo così…cerchiamo di prenderci sotto braccio e camminare tutte Unite.