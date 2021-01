Flora Canto, lady Brignano sul letto è una favola, sogni ad occhi aperti – FOTO

Flora Canto ha condiviso due foto in cui è seduta sul letto senza nessun filtro. Nonostante ciò, lady Brigano è lo stesso bellissima

Flora Canto ha condiviso una doppietta di foto seduta sul letto di casa propria vestita con abiti caldi per questo inverno rigido: un maglione bianco a collo alto e un comodo pantalone dello stesso colore. Con un total white di grande stile perfetto per la stagione invernale di quest’anno. Il suo viso è leggermente truccato e i capelli raccolti per metà. Sfoggia un grande sorriso rivolto ai suoi tanti follower sui Instagram, che l’hanno riempita di complimenti per la sua bellezza totalmente spontanea. Flora Canto ha dedicato questi scatti “nofilter” a tutte le donne che hanno raccolto la sua challenge, che era appunto di postare immagini senza filtri. L’invito è stato accettato da numerose casalinghe, mamme, ragazze, blogger e ha fatto un “lungo giro”, così come la stessa conduttrice ha scritto nella didascalia che accompagna le sue foto.

