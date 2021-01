Floriana Messina vietata ai minori, cyclette in intimo è devastante – FOTO

Floriana Messina “strapazza” il cuore dei follower di Instagram con un primo piano di curve spaventose, seduta comodamente sulla cyclette

E’ già tempo di mettersi in forma per la giornalista partenopea, Floriana Messina, come se ce ne fosse bisogno direbbe qualcuno. Un’esplosività che vantano in poche al giorno d’oggi, completamente rigenerata da qualche ritocchino estetico che la definisce una vera e propria statua di bellezza.

Ha fatto “impazzire” milioni di appassionati in tv, snocciolando la passione per il calcio e in particolar modo per i colori azzurri del Napoli. Oggi Floriana è diventata un tuttuno con i napoletani e pur essendo di origini potentine è riuscita a costruire un “impero” di ricchezze e da un punto vista della visibilità e da un punto di vista di un fascino a dir poco “bollente”.

La sfida a distanza con Marika Fruscio è ormai iniziata anche in questo nuovo anno. E chissà se un trofeo aambitissimo raggiunto dal club di De Laurentiis potrà far risvegliare il loro istinto della sensualità, proponendo streaptease da infarto, come già accaduto in passato, con le Ferilli e le Falchi romane

Floriana Messina, pericolo “bomba” per i fan: stratosferica

Un mix di esplosività e fascino da accamponare la pelle guidano la candidatura della giornalista, Floriana Messina, sotto il segno dei riflettori del piccolo schermo. Divenuta famosa grazie al Grande Fratello, oggi la soubrette del web, tifosissima azzurra ha completato la “trasformazione” fisica, dando un pò di brìo e un “calcio” definitivo al body shaming ammirato sulle reti Mediaset.

Il riscatto è servito dunque sulle reti locali campane, che hanno fatto ricredere la maggior parte dei fan. Ora completamente abbagliati da una bellezza super incandescente. In parallelo alle dirette sportive televisive, i follower che la seguono costantemente sui social hanno la “fortuna” di ammirarla in tutta la sua maestosità.

Nell’occasione, Floriana propone uno scatto vietato ai minori, mentre siede comodamente su una cyclette, con l’obiettivo di correggere qualche “cicatrice” di fine anno.

L’atmosfera del luogo si surriscalda e lei è costretta a spogliarsi, mostrando inevitabilmente un intimo quasi trasparente, “governato” da forme desvastanti in continua fase esplosiva