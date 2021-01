Francesca Brambilla, il buongiorno è esplosivo: lato A fuori controllo – FOTO

Francesca Brambilla, il buongiorno è più esplosivo che mai: in costume, la showgirl non nasconde il lato A, fuori controllo.

Francesca Brambilla propone sui social una foto in bikini ed il risultato è – come prevedibile – un successo. La bellezza prorompente di Francesca infatti manda in confusione tutti i follower, ipnotizzati dal fisico statuario della 28enne. La foto è un primo piano: i capelli biondi sono fluenti, lo sguardo malizioso verso l’obiettivo – probabilmente un selfie – e la Brambilla che sposta una ciocca di capelli dal viso. Quello che non passa inosservato è sicuramente il fatto che la giovane sia in costume. Il costume – per quello che si vede – è un triangolino blu a cui è applicata una rete colorata a tema florale con le tonalità che riproducono l’arcobaleno. Il lato A però è molto abbondante e si vede chiaramente come il seno a fatica venga trattenuto dal bikini.

Francesca Brambilla in topless sulla neve: il ghiaccio si fa bollente!

Francesca Brambilla sa sempre come stupire il suo milione di fans su Instagram: ogni foto è un tributo alla sua bellezza. Scatti pericolosi, soprattutto per i deboli di cuore. Come la foto che ha postato qualche giorno fa dove anche il ghiaccio diventa bollente. La Brambilla infatti è in topless, coperta solo da un costume brasiliana e per metà immersa nella vasca idromassaggio. Circondata dalla neve, le temperature sono molto rigide. Lo spettacolo è mozzafiato ed il followers non risparmiano i complimenti per la loro beniamina.

Tra questi spunta quello di Jimmy Ghione, lo storico inviato di Striscia la Notizia che commenta Bellissima… la staccionata…😂😘😜❤️. Però poi precisa a Francesca quanto le voglia bene.