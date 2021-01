Gerry Scotti, cosa si sa sulla sfera sentimentale del noto presentatore

Gerry Scotti, sul noto presentatore – nonostante sia molto riservato sulla vita privata – sono emersi alcuni interessanti dettagli.

Gerry Scotti è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati dal pubblico; ironia, intelligenza e tanto garbo sono alcuni degli elementi che lo rendono unico. Lo Zio Gerry – questo l’appellativo affettuoso ormai noto a tutti – è da poco diventato nonno. Il suo Edoardo gli ha donato la gioia di avere una nipotina, Virginia, che si chiama peraltro come il presentatore. Un momento tenuto con tenerezza solo per la famiglia e divulgato dai media solo qualche settimana dopo. Il fiocco rosa in casa Scotti sicuramente è stato un modo per scongiurare il periodo delicato che ha visto come protagonista lo stesso Gerry; la sua positività al virus a fine ottobre ha scombussolato il web. Una battaglia da cui è uscito più forte che mai, grazie anche alla presenza costante della compagna, di cui si sa poco.

Gerry Scotti, chi è la donna che gli fa battere il cuore?

Sul seguitissimo profilo Instagram di Gerry Scotti non appare nulla che possa fornire degli spunti sulla sua vita privata. Nessuna foto infatti insieme a Gabriella Perino, di professione Architetto. Tuttavia, spulciando tra i 28 profili seguiti dal conduttore vi è anche quello della Perino. Una donna molto riservata come si vede anche dal profilo Instagram: privato, segue solo 43 profili e pochissimi follower. Si vede solo una foto profilo che la immortala insieme a Scotti in uno dei loro viaggi. I due, a quanto pare, si conoscevano già da tempo ma si erano persi di vista, ognuno aveva proseguito con la propria vita nel frattempo Gerry si era sposato e divenne padre di Edoardo. Si sono poi ritrovati davanti la scuola dei figli.

Un’amicizia che ben presto si è evoluta in amore e ancora oggi, a distanza di anni, la coppia è più stabile che mai.