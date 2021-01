Gf Vip, il crollo di Maria Teresa Ruta: una reazione mai vista

Al Gf Vip, la situazione si sta facendo davvero pesante: Maria Teresa Ruta, a distanza di 120 giorni dal suo ingresso, ha un crollo inaspettato

Dopo 4 mesi dall’inizio del reality, la tensione all’interno del Gf Vip sale alle stelle. I concorrenti, reclusi da oltre 120 giorni, non sono più in grado di mantenere gli equilibri stabiliti. Maria Teresa Ruta, nelle ultime ore, ha avuto un crollo emotivo a dir poco sconvolgente: i suoi compagni d’avventura non l’avevano mai vista così. Guardandosi attraverso le clip, la conduttrice ha iniziato a piangere furiosamente: si è vista brutta, e non è riuscita ad accettare l’immagine che il pubblico sta ricevendo della sua persona.

Improvvisamente, la Ruta ha iniziato ad urlare e a dimenarsi, manifestando con estrema chiarezza il profondo malessere.

Il crollo di Maria Teresa Ruta: “Mi sono rotta”

L’umore di Maria Teresa Ruta è davvero a terra. La concorrente, complice anche uno screzio con Cecilia Capriotti, ha manifestato la propria sofferenza in un momento di crollo emotivo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’essersi vista “brutta“: la conduttrice non accetta affatto l’immagine che sta dando di sé, e si è sfogata attraverso un urlo liberatorio.

Come spiegato anche dalla figlia Guenda a “Mattino Cinque”, sua mamma Maria Teresa è una donna abituata a tenersi tutto dentro. Probabilmente, a fronte di 120 giorni trascorsi reclusa nella casa, la Ruta è arrivata al limite della sopportazione. “Continuare così non ha senso“, ripeteva la conduttrice, in lacrime perché alcuni coinquilini l’hanno accusata di russare durante la notte.

“Se ballo do fastidio, se russo do fastidio, mandatemi fuori“, gridava disperata la madre di Guenda Goria, dimenandosi con forza. “Perché a me deve andare sempre bene tutto? Posso per una volta dire che sono inc****ta?“. La conduttrice, stanca e provata, non è riuscita a trattenersi di fronte all’ennesimo rimprovero, ed ha lasciato i suoi compagni di stucco.

Le persone attorno a lei si sono immediatamente precipitate a rassicurarla. In particolare, Stefania Orlando ha cercato di farle capire che tutti i suoi compagni la apprezzano per la persona meravigliosa che è. La domanda che ora tutti si pongono è la seguente: la Ruta continuerà il proprio percorso all’interno della casa?