Giulia De Lellis, incidente alla vigilia del suo compleanno: fans preoccupati. L’influencer questa mattina ha sbattuto la testa ed ora è costretta a stare a casa e senza telefono

Giulia De Lellis questa mattina ha avuto un brutto incidente domestico. Chi la segue dagli esordi sa benissimo che l’influencer è molto affezionata al giorno del suo compleanno, ogni anno si diverte come una bambina ad organizzarlo e domani ricorre il lieto evento. Oggi aveva delle commissioni da fare per l’occasione, andare a lavoro, fare diverse cose, ma quando si è svegliata questa mattina ha sbattuto fortissimo la testa e ha rischiato di farsi davvero molto male.

Giulia De Lellis sbatte forte la testa: costretta a stare chiusa in casa

“Tutte io le sto combinando, tutte io. Alla vigilia del mio venticinquesimo compleanno ho avuto la brillante idea di svegliarmi, andare a prepararmi, a fare le mie cose, tornare in camera di testa sbattendo la testa così forte, ma così forte che non potete capire il male” ha raccontato su Instagram. “Io avevo un sacco di cose da fare, dovevo montare dei video, lavorare, prepararmi, eccetera, e invece devo stare senza telefono per qualche ora e aspettare per capire se la botta ha fatto danni“.

Tanti messaggi di solidarietà e di preoccupazione per i suoi fans che adesso aspettano sue notizie, e si augurano che questa botta non abbia causato nessun danno grave.