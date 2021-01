La showgirl Guendalina Tavassi incanta il web con uno straordinario scatto in bianco e nero, è “semplicemente stupenda”.

La showgirl romana Guendalina Tavassi ha esordito all’età di ventiquattro anni nel mondo dello spettacolo grazie principalmente alla sua partecipazione nel reality del Grande Fratello. In seguito, dopo essere stata scelta da Barbara D’Urso per continuare i suoi passi nei salotti televisivi Mediaset con il ruolo di opinionista, cambia rotta e si traferisce sulle reti Rai per partecipare a Tale e quale show. Ultimamente però la sua popolarità sembra che si stia affermando per lo più attraverso i suoi profili social.

Leggi anche —>>> Guendalina Tavassi illegale anche con un top in lana e i jeans-FOTO

Guendalina Tavassi e l'”estasi” in bianco e nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Guendalina Tavassi, VIDEO e annuncio imperdibile su Instagram

Un’ora fa la homepage di Instagram mostra l’ultimissimo scatto della trentacinquenne opinionista. Una posa ben studiata ed un make-up non da meno. Il tutto filtrato da un sapiente bianco e nero per mettere il risalto alcuni dettagli. Guendalina indossa per l’occasione un outfit abbastanza semplice, un jeans ed una maglia a maniche lunghe, eppure attraverso l’utilizzo di alcuni accessori sembrerebbe voler smentire l’idea di partenza.

Lo sfondo total black alle sue spalle dona una cornice particolarmente innaturale alla fotografia che appare come svuotata della sua tridimensionalità. Nonostante questo però i suoi follower apprezzano molto il tentativo della soubrette definendola unanimemente come “semplicemente stupenda“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Per concludere però, secondo quanto appare grazie al tag indicato all’interno del contenuto, sembra che lo scatto non sia stato partorito dalla protagonista in questione, bensì da un fotografo specializzato in opere che danno importanza alla tecnica del bianco e nero. Il suo nome è Luigi Golino.