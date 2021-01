Ilary Blasi: facciamole i conti in tasca. Quanto guadagna la conduttrice tv

Quanto guadagna la popolare presentatrice televisiva Ilary Blasi? Indiscrezioni sul cachet da urlo relativo alla conduzione di programmi di successo

Anno davvero impetuoso il 2020 per la conduttrice Ilary Blasi. Prima ha dovuto affrontare le polemiche contro il settimanale Gente, reo di aver piazzato vergognosamente il lato B della figlia Chanel, di soli 13 anni, in copertina. Poi, con dolore, ha attraversato un periodo di lutto per la morte del suocero, il signor Enzo, deceduto a causa di complicazioni da contagio da Coronavirus. Successivamente anche lei e il marito, l’ex calciatore Francesco Totti, sono risultati positivi al Covid19.

Da tempo non la si vede sul piccolo schermo ma non si è data per vinta. Si è inventata una rubrica divertente su Instagram dal titolo Fashion or Trashion, in cui critica gli outfit delle celebrità televisive insieme ad una crew d’eccezione, tutto condito da tanta ironia. Suoi compagni d’avventura sono: Melory Blasi, Alessia Solidani, Brigitte Valesch e Claudio Noto. Insieme indagheranno su mise, trucco e parrucco delle star.

E’ arrivata da poco tempo la conferma che la vedrà al timone nel 2021 di uno dei reality più longevi, amati e seguiti dal pubblico italiano, L’Isola dei Famosi. Tanto talento per un compenso adeguato. Quanto guadagna Ilary Blasi?

Ilary Blasi. Il compenso da urlo di lady Totti

Le indiscrezioni sul compenso della presentarice tv Ilary Blasi, arrivano dal settimanale Oggi. Secondo la rivista, avrebbe guadagnato circa 650 mila euro per il suo lavoro durante la conduzione del reality Grande Fratello (25mila euro a puntata).

Sebbene il suo guadagno sia inferiore rispetto ad un altro amatissimo volto Mediaset, quello di Alessia Marcuzzi (che percepiva 90mila euro a puntata per la medesima trasmissione), la Blasi rimane tra i personaggi più pagati. Si ritiene soddisfatta e onorata della responsabilità che l’azienda ha voluto riporre in lei.

Francesco Totti, ex capitano della Roma e oggi dirigente sportivo, ha guadagnato nel corso della sua carriera circa 90 milioni di euro. Il picco è stato raggiunto nel 2006, stagione in cui ha percepito 6 milioni. Gli ultimi due anni ha raggiunto 1 milione e mezzo a stagione. Lui e la Blasi sono una delle coppie più amate dal pubblico e nel corso degli anni sono riusciti a costruire il loro personale impero.