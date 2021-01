Jessica Franceschetti, costume intero | Fisico da urlo, spettacolare – FOTO

Jessica Franceschetti è incantevole in questa foto, in cui indossa uno splendido costume da bagno intero: il post pubblicato su Instagram

Jessica Franceschetti è tra le influencer più celebri nel nostro Paese. Stiamo parlando di una giovane dall’elevato fascino, famosa anche per la sua passione per il calcio. Infatti Jessica è presente anche in programmi calcistici. Sui social network invece, il suo profilo Instagram è seguito da moltissimi fan che restano sempre a dir poco estasiati di fronte ai suoi post, uno più bello dell’altro.

Dunque non sorprende affatto il numero degli ammiratori che la seguono sul social. Si tratta di oltre un milione e 100mila follower. A questo dato davvero pazzesco si aggiungono quelli relativi ai propri post sullo stesso social network. Stiamo parlando di decine di migliaia di ‘like‘ e centinaia di commenti di complimenti che praticamente ogni suo contenuto riesce a raccogliere.

LEGGI ANCHE —> Serena Autieri e un sorriso che ammalia, amabile e sensuale – FOTO

Jessica Franceschetti in costume da bagno intero | Da capogiro – FOTO