Da Lady Gaga a Jennifer Lopez: tutti gli ospiti per l’insediamento di Joe Biden

Lady Gaga, Jennifer Lopez e tanti altri ospiti internazionali canteranno per il giuramento durante la cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden

Celebrating America si chiamerà lo show serale condotto dall’attore premio Oscar Tom Hanks per la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris, rispettivamente il nuovo presidente e la nuova vicepresidente degli Stati Uniti. Dopo i disordini di Capitol Hill del 6 gennaio scorso che hanno portato per la seconda volta Donald Trump alla procedura di impeachment, l’America a stelle e strisce si augura di voltare pagina e lo fa in grande stile con artisti di calibro internazionale come Lady Gaga, Jon Bon Jovi e Jennifer Lopez.

La cantante di Shallow canterà l’inno nazionale statunitense (“The Star Spangled Banner”) il 20 gennaio durante la cerimonia di insediamento, precisamente quando avrà luogo il giuramento, ovvero alle 11:30 del mattino (ora locale). La notizia è stata data da “Variety“, un noto settimanale degli States, a cui l’organizzazione del neo presidente ha confermato la notizia.

All’insediamento del presidente Joe Biden ci saranno Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi e tanti altri

Tempo fa Lady Gaga aveva già apertamente appoggiato Joe Biden proprio perché si contrapponeva a Donald Trump. Lady Germanotta più volte ha manifestato la sua totale estraneità al presidente sotto impeachment. Inoltre la cantante di “Alejandro” e Joe Biden avevano già preso parte a una campagna contro le aggressioni sessuali e il neo presidente aveva espresso la sua gratitudine verso di lei su Twitter: “Onorato di lavorare con una donna di grande coraggio, la mia amica Lady Gaga. Con la sua leadership e il vostro aiuto possiamo cambiare le cose”. Per Lady Gaga eseguire l’inno non sarà la prima volta, lo cantò infatti con successo anche nel corso del Super Bowl di cinque anni fa.

Tra gli altri ospiti già confermati per la cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris ci saranno Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Justine Timberlake e Demi Lovato.