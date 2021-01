Laura Cremaschi ha lasciato i suoi followers a bocca aperta condividendo una foto spettacolare: la 34enne mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi è un donna bellissima e sensuale. La showgirl è nota al grande pubblico per il ruolo di Bonas in ‘Avanti un altro’ e per aver partecipato a ‘Temptation Island Vip’ come tentatrice. La classe 1987 è dotata di un fisico da capogiro e di una bellezza disarmante.

Laura è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 986mila followers. La 34enne, poco fa, ha deliziato i suoi fan condividendo una fotografia decisamente spettacolare.

Laura Cremaschi, bellezza mozzafiato: outfit incredibile e che fisico!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura, anche oggi, ha mandato il web in tilt postando una fotografia da cardiopalma. L’outfit della showgirl manda in estasi i fan: il suo fisico da capogiro non passa di certo inosservato e lascia tutti a bocca aperta. Il suo décolleté esplosivo è in primissimo piano e conquista la scena. Il suo viso è decisamente incantevole, mentre le sue labbra carnose fanno sognare i fans.

“Non dire alle persone i tuoi piani, mostra loro i tuoi risultati”, ha scritto la 34enne in lingua inglese nella didascalia. Il post non è passato inosservato e ha già raccolto 14mila cuoricini e numerosi commenti. “Dea stupenda”, “Sei una favola”, “Bellissima”, “Stupenda Laura” si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

La Cremaschi talvolta esagera e condivide fotografie in costume da arresto cardiocircolatorio, piazzando le sue curve in bella mostra.