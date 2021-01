Luca Bizzarri e San Patrignano: lo scontro inaspettato

Luca Bizzarri e San Patrignano, la questione scalda non poco il web e scoppia il battibecco su Twitter. Vilano parole pesanti

San Patrignano scalda gli animi e sul web esplode uno scontro inaspettato. Il riferimento è alla fiction Netflix “San Pa” che racconta appunto la realtà della comunità di recupero dei tossicodipendenti. Già nelle scorse settimane le polemiche su quello che è stato realizzato non sono mancate e ora esplode un battibecco molto feroce su Twitter.

I protagonisti sono Luca Bizzarri e Red Ronnie. I due all’inizio hanno espresso le loro visioni contrastanti, poi però la conversazione è diventata più accesa e sono volate parole pesanti. Lo scontro inizia in merito ad un tweet di Bizzarri che citandone un altro di Matteo Salvini difende la serie sulla comunità di San Patrignano.

“Se uno pensa che Sanpa ‘infanghi’ San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci ha capito una fava. Chissà cosa è meglio augurarsi per il leader dell’opposizione”, scrive l’attore.

E così arriva il primo di una lunga serie di commenti da parte del giornalista che accusa Bizzarri di non conoscere l’argomento, di non esserci mai stato o “senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati”. Poi la chiosa che l’ex iena non accetta: “parli senza sapere”.

Luca Bizzarri e San Patrignano, volano parole grosse

Luca Bizzarri dopo il commento di Red Ronnie inizia a scaldarsi un po’ e non ci sta a passare come quello che non conosce. “So perfettamente di cosa sto parlando” incalza spiegando che il prodotto Netflix è un’analisi di quella realtà e uno “splendido riassunto”. E poi lancia l’affondo al giornalista: “Chi deve ingraziarsi qualcuno non sono io”.

Red Ronnie lo incalza ancora spiegandogli che la serie racconta solo negatività e gli consiglia di non giudicare chi non conosce, altrimenti farebbe solo un’altra figura poco intelligente. E così il comico genovese non ce la fa più. I toni si scaldano e volano parole grosse.

“Se tu sapessi di cosa stai parlando e cosa ho passato io, caro il mio imbecille, ti vergogneresti come un cane. Tu e il cretino che ha messo il like”, esplode Bizzarri.

Luca mi dispiace che tu parli di qualcosa senza conoscere l’argomento, senza mai esserci stato e magari senza aver mai visto un ragazzo a rota (in astinenza) o genitori disperati. Non credo tu difenda la serie per ingraziarti @NetflixIT ma sono perché parli senza sapere — Red Ronnie (@RedRonnie) January 13, 2021

“Ok se offendi e mi dai dell’imbecille passo e chiudo. Buona vita”, risponde Red Ronnie volendo chiudere l’argomento ma Bizzarri ne ha ancora una da dire: “Del cretino, e se ti incontro te lo dico in faccia, che di me e di cosa ho passato non sai una sega e ridi alle battutine dei tuoi fan. Idiota. Non so se sono stato chiaro”.