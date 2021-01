Ludovica Pagani tenebrosa come non mai, che succede? – FOTO

Ludovica Pagani. L’influencer oroginaria di Bergamo infiamma gli animi dei follower. Stupenda sul suo profilo Instagram

La bellissima giornalista sportiva Ludovica Pagani ha pubblicato uno scatto molto suggestivo sul suo profilo Instagram. Scorrendo la sua bacheca su Instagram, possiamo notare che le immagini che propone al suo pubblico sono spesso luminose, brillanti, il bianco è il colore predominante che fa risaltare la solarità della protagonista.

L’ultimo post da lei proposto invece la mostra in una versione inedita. Toni più cupi, giochi di ombre fatti ad hoc per far risaltare il suo sguardo seducente. Tutto calcolato, l’immagine è sponsorizzata da un brand di make up, prova della popolarità crescende della Pagani che viene sempre più richiesta da marchi celebri che la scelgono come testimonial dei loro prodotti di punta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

“Somethings can only be seen in the shadows” (Traduz. Ci sono cose che possono essere scorte solo attraverso le ombre) – scrive in didascalia. Pioggia di like, oltre 100mila in poche ore, e consensi tramite commenti che arrivano indifferentemente sia da uomini che da donne. “Sei bellissima”, “Stupenda”, “Favolosa”, “Innamorato per sempre di te”.

Ludovica Pagani: una straordinaria carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Classe 1995, originaria di Bergamo, una carriera sfavillante di fronte a sè. Ludovica Pagani si sta imponendo sempre di più nel panorama delle influencer più gettonate del nostro paese. Poco sotto i tre milioni di follower su Instagram, è stata consacrata come la risposta a Diletta Leotta. Le due infatti hanno molto in comune. Bionde, bellissime, di talento, carismatiche e una grande passione per lo sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica, dottoressa in economia e management presso l’Università di Milano, molto attiva sul canale Sport Italia, è stata più volte invitata come opinionista alla trasmissione di Rai 2, Quelli che il calcio, ha un canale seguitissimo su YouTube e da Settembre 2019 conduce un programma radiofonico su Rds Next dal titolo “Versus”. Durante la quarantena ha condotto Fuori dal balcone in cui ha intervistato personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo.

La vita privata? Voci di corridoio la vedono sempre più vicina ad una stella del calcio. Stiamo parlando di Stephan El Shaarawy, attaccante in forze allo Shanghai Shenhua, soprannominato Il Faraone per le sue origini egiziane.