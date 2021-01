Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse mostra un outfit illegale: atomica – FOTO

Malena Nazionale ha condiviso uno scatto decisamente hot per i suoi follower impazziti grazie all’outfit totalmente illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Malena Nazionale ha condiviso una foto dove è vestita anzi è coperta solo dalle calze a rete e dalle scarpe con un tacco vertiginoso. Il seno è coperto da una emoticon con la faccina che fa la linguaccia e l’attrice a luci rosse scrive nella didascalia alla foto di inviare in privato la stessa immagine senza il “pallino” a chi commenta per 5 volte senza farsi interrompere. La sfida è aperta e il regalo per i follower è davvero strepitoso. La musa di Rocco Siffredi mostra con orgoglio il suo fisico che non ha niente da invidiare alle attrici più giovani di lei. La pugliese della provincia di Bari ha infatti 37 anni e non si direbbe affatto. L’outfit è davvero illegale e il pubblico dei social network di 825 mila follower apprezza alla grande con commenti e cuoricini che arrivano a valanga sulla bella Malena Nazionale.

LEGGI ANCHE -> Flora Canto, lady Brignano sul letto è una favola, sogni ad occhi aperti FOTO

La carriera di Malena Nazionale – Foto