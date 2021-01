Mara Venier a 20 anni l’avete mai vista? Il post favoloso – FOTO

La zia Mara Venier ha condiviso uno scatto che la vede appena ventenne trasferitasi a Roma. Lo scatto in bianco e nero cattura i fan

Sembra che quest’anno sia l’ultimo alla conduzione del programma “Domenica In” per Mara Venier. La zia della Rai a quanto pare, secondo importanti voci di corridoio, dovrebbe essere sostituita con la prossima edizione 2021-2022.

La decisione sarebbe stata presa di comune accordo con la rete Rai ma già ora iniziano a emergere possibili nomi della sostituta. Forse Antonella Clerici oppure Bianca Guaccero, quest’ultima infatti sembra avere ammesso il suo desiderio di condurre il programma domenicale proprio nel corso della sua trasmissione “Detto Fatto”, incalzata dalle domande di Carla Gozzi. Intanto però Mara ci delizia con uno scatto direttamente dal suo passato.

Mara Venier, giovanissima e angelica. Il post incanta i fan

“Avevo 20 anni …appena arrivata a Roma …ingenua…spaesata…fragile…sempre triste…già̀ mamma……!!!❤️sono ancora qua 🎶#maylife” scrive Mara nostalgica a margine di uno scatto che la vede appena 20enne in questo scatto condiviso nella sua pagina Instagram.

Classe 1950 e veneziana doc, Mara a soli 17 anni, infatti, rimane incinta del compagno Francesco Ferraccini e poco dopo, nel 1971, si sposa e trasferisce nella Capitale con lui determinato a tentare la carriera come attrice. Sul grande schermo la vediamo ben presto nel 1973 dove Sergio Capogna la sceglie per il suo film Diario di un Italiano. Varie comparse per lei ma nel 1998 si focalizza sulla conduzione televisiva, sua vera vocazione.

Nello scatto postato la vediamo in bianco e nero, bellissima, viso minuto e occhi vispi, gli stessi che la caratterizzano ora. I fan le scrivono: “Bella allora…stupenda adesso! Unica Mara”, “Sei un incanto sempre”.