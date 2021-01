Maria Grazia Cucinotta: in regalo un emozionante gioco di luci – FOTO

L’attrice Maria Grazia Cucinotta regala il suo buongiorno con un scatto meraviglioso: il soggetto è un interessante gioco di luci.

La bellissima attrice ed ex modella messinese, Maria Grazia Cucinotta, in questa mattina ha deciso di dedicare tutta la sua attenzione alla fotografia. Il suo ultimo scatto caratterizzato da una serie di luci ed ombre particolarmente suggestive sembra cogliere impreparati i suoi ammiratori. Un buongiorno, quello della nota produttrice cinematografica, che porta al massimo la soglia d’attenzione.

Maria Grazia Cucinotta: luci ed ombre in black and white

Nella fotografia in bianco e nero, condivisa poche ore fa sul suo profilo Instagram, Maria Grazia appare in primo piano mentre utilizza un manufatto tessile ricamato per ripararsi dalla luce del sole. La profondità del suo sguardo mira all’obiettivo e l’effetto dei raggi solari sul suo corpo rendono lo scatto di una totale unicità. Inoltre, i capi d’abbigliamento indossati dall’attrice, ed accostati all’effetto scelto per lo scatto, ricordano vagamente un’ambientazione tipica di un’altra epoca. Un risultato vintage particolarmente apprezzato dai suoi osservatori che non cessano di rivolgerle i loro complimenti.

Entrando nel merito dei dettagli, invece, i ricami del tessuto bianco si adagiano grazie ad un gioco di luci ed ombre sulla totalità della sua figura di donna creando in tal modo un’originale opera d’arte. L’ideatrice della folgorante istantanea è una fotografa professionale attualmente in attività per il settimanale Vanity Fair, Lidia Costantini.