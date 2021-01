Marika Fruscio, in vestito bianco sexy “scrive” la storia: favolosa – FOTO

Marika Fruscio apre alla “crisi sentimentale” dei follower di coppia, con un vestito bianco sexy e dettagli di un repertorio da favola

Grazie all’ultima performance condivisa con tutti i fan su Instagram, Marika Fruscio ha raggiunto il limite della seduzione più totale. Testimoni di una bellezza, come sempre esplosiva sono i follower, costantemente abbagliati da un fascino intraprendente e stratosferico.

Le “abbuffate” calcistiche in sella allo sgabello di “Si Sgonfia la Rete” sono ormai visibili al pubblico di continuo, per i numerosissimi impegni delle squadre sui campi da gioco. Lei, tifosissima del Napoli è sempre pronta a difendere i colori azzurri dalle critiche degli ultimi giorni, augurandosi di poter rivedere lo spettacolo il prima possibile.

Tuttavia Marika, nota per la sua partecipazione ai reality show e i calendari si è già convertita ad una vita più “sedentaria”. Ma comunque di assolutissimo valore. Il suo ritorno in tv negli ultimi giorni somiglia molto alle volte in cui la ammiravamo nelle vesti di “tronista” e “naufraga” della Mediaset. Testimonianza di una bellezza, in realtà mai tramontata

Marika Fruscio, “bollente” su Instagram: “Penso al futuro, ma il passto non si cancella”

Dal concorso di bellezza “Escile” alla notorietà conquistata sotto i riflettori del piccolo schermo è un attimo per la bellissima, Marika Fruscio, salita ancora una volta in “cattedra” sul web, nell’ultima ora.

Un’altra “scorpacciata” di spettacolo puro per gli occhi attoniti dei fan, che hanno approfittato per celebrare un fascino, somigliante ad una divinità dell'”Olimpo”. Mai come stavolta, Marika ha deciso di dare spazio alle parole, riflettendo sui progetti futuri, senza cancellare un passato fatto di alti e bassi. L’invito si estende anche ai follower di Instagram che hanno “popolato” l’ultimo “momento social” della Fruscio, spostando il mirino delle attenzioni su un outfit elegantissimo e quasi “celebrativo”.

Si tratta di un tailleur spaziale che fa da apripista ad un dècollète favoloso. La “storia” si fa direttamente a casa di Marika, sempre attenta a non trascurare i dettagli più “bollenti” del suo inimitabile repertorio di forme