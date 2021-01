La sorella di Cristina Buccino, Martina, continua la sua ascesa sui social impugnando trasparenze e sensualità.

Erede della crescente popolarità della sorella maggiore nel mondo dello spettacolo, Martina Buccino, continua la sua ascesa vertiginosa sui suoi profili social. Prima di approdare per gerarchia sotto i riflettori, Martina, tiene però a precisare quanto tenga alla sua professione di arredatrice. L’aspirante soubrette questa mattina ha deciso di impugnare una grande dose di sensualità esibendosi in un nuovo scatto.

Martina Buccino: la mano curiosa in “comfort zone“

Per rendere i numerosi occhi a “cuoricino” dei suoi follower meno invadenti si decide di puntare sull’ironia. In seguito ai preziosi consigli sulla giusta beauty routine da seguire, Martina decide di puntare più in alto e di pubblicare uno scatto che possa mostrare tutta la sua “classe”, come si può notare dai commenti al post editato meno di due ore fa.

Un outfit caratterizzato da trasparenze e da un’infinità di pois, che riscuote con molta facilità apprezzamenti di ogni genere. Alcuni si sbilanciano sulla posizione della mano sinistra nell’istantanea, definendola per così dire “curiosa“. Un’osservazione accompagnata con tanto di fiamme a sostenere la sua dubbiosa ambiguità.

Al di là delle frivolezze, nel frattempo su Instagram lo scatto dell’aspirante diva televisiva supera in meno che non si dica i 6mila like e, secondo quanto si deduce dalle suo ultimi interventi nelle storie diventa di pubblico dominio anche la sua location. Si tratta di un bellissimo Hotel nel cuore di Roma, l’Elysium nei pressi di Piazza Di Spagna.