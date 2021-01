La bella Graziani condivide una foto in cui appare bellissima a gambe incrociate seduta sotto un chiostro, magnifica

L’attrice Mavina Graziani bellissima a gambe incrociate con stivali di pelle e cappello da cowboy, davvero sexy. I fan scrivono molti complimenti dicendole che è bellissima. Abbiamo visto l’attrice più recentemente, al fianco di Raoul Bova nella fiction Ultimo. Grazie a questo ruolo si è fatta conoscere i più dal pubblico.

Chi è Mavina Graziani, scopriamo di più sull’attrice che ha recitato con Raoul Bova

L’attrice, classe 1988, ha la passione per la recitazione e la danza sin da piccola. Ha frequentato la Scuola di Teatro e Dizione Centro Teatro Attivo di Milano e l’accademia cinematografica Studio Cinema. Ha anche frequentato alcuni master con artisti conosciuti. Tutto questo l’ha portata ad essere l’attrice di oggi, scoperta forse troppo tardi ma meglio tardi che mai. Oltre che al suo lavoro di attrice, che al momento non è del tutto avviato, ha anche un negozio di abbigliamento per bambini.

Inoltre è mamma di due figli. Anche a Teatro ha lavorato al fianco di Ludovico Fremont, noto volto de I Cesaroni. Nella didascalia scrive ironicamente:”Quando mi manca recitare su un palco! Eccomi dove tento invano di fare lezione di recitazione al mio alunno Ludovico Fremont durante 3 attori in affitto”. Si vede poi il commento di Ludovico che si fa una bella risata. L’abbiamo vista anche in Squadra Mobile la Graziani, al fianco di Giorgio Tirabassi, Miriam Dalmazio, Daniele Liotti, Marco Rossetti e anche Antonio Catania.

La bella attrice ha anche partecipato al video musicale di Beppe Stanco. Su Instagram si vedono anche molte foto di lei con i suoi bambini, appare una mamma dolcissima e premurosa. Scrive frasi sulla felicità che per lei è la sua famiglia in primis. Speriamo di vederla fare molto altro!