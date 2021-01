Melita Toniolo e il vestito in pelle nera: è una bomba vietata ai minori – FOTO

Melita Toniolo. La modella e conduttrice tv offre una versione inedita di sè attraverso gli scatti pubblicati su Instagram

Classe 1986, originaria di Treviso, Melita Toniolo è passata alla ribalta nel 2007 grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del programma Grande Fratello, condotto all’epoca da Alessia Marcuzzi. Fu eliminata ma il successo e la notorietà guadagnate la fecero diventare un personaggio amatissimo del piccolo schermo. Da quel momento in poi, la sua carriera ha subito un’ascesa costante.

È stata inviata del programma di Italia 1 Lucignolo, in cui le è stato attribuito il soprannome di Diavolita con il quale è ancora riconosciuta. Le sue forme procaci, la sua sensualità dirompente e il fascino che indubbiamente la caratterizza, hanno fatto in modo che sia stata scelta per posare per delle foto in diversi calendari sexy.

Ha attraversato il piccolo schermo in lungo e largo, cimentandosi in conduzioni tra Mediaset e Rai, che hanno fatto affezionare il pubblico sempre più a lei. È stata opinionista al programma Quelli che il calcio… dal 2008 al 2016; ha partecipato al programma Scherzi a parte, è stata valletta nello show comico Colorado, ha condotto Real TV su Italia 1, fino ad arrivare al 2014 in cui è stata inviata della trasmissione Lucignolo 2.0

Melita Toniolo: il lato nascosto che non ti aspetti

Della bellissima Melita Toniolo sono note due importanti relazioni. La prima avuta con l’attore Alessandro Tersigni, conosciuto nella casa del Grande fratello, si è conclusa nel 2009. Nel 2015 Melita si è legata sentimentalmente al comico Andrea Viganò (in arte Pistillo). I due sono diventati genitori del piccolo Daniel a dicembre del 2017.

Dopo la nascita del bambino, Melita Toniolo usa il suo profilo facebook per mostrare al pubblico uno squarcio della sua vita privata, della sua quotidianità nelle vesti di mamma. Innamorata pazza di Daniel, il figlioletto appare spessissimo nelle foto che Diavolita condivide con i suoi follower. Questi ultimi superano abbondantemente la cifra di 1,2 milioni, facendo della Toniolo anche una star del web.

Non rinuncia però alla sensualità che la contraddistingue. L’ultimo post rilasciato su Instagram la vede in una sexy mise di pelle nera. L’outfit provocante è in contrasto però con la didascalia e fa decisamente sorridere: “Prima sera con il letto pronto di Daniel. Secondo voi dormirà già da stasera da solo???? Guardare la mia faccia per sapere cosa penso.” Tanta solidarietà nei commenti dai genitori che hanno affrontato il suo stesso problema.