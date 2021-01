Meri Maglione, il dècollète più in vista di Napoli, bellezza pazzesca – FOTO

Meri Maglione incanta Napoli con un dècollète da infarto e un raggio di sole, nel cielo ricoperto, tutto per lei

Sbarca su Instagram, una delle dive più belle e bollenti dell’ultima generazione. Un mix di fascino ed esplosività, che a prima vista ha già sconfitto la concorrenza delle soubrettes del web. Vive nell’affollatissima Napoli e con un solo click fotografico ha raggiunto il massimo della notorietà.

Chi se lo aspettava che per una esordiente del web, come Meri Maglione ci sarebbe stato così tanto clamore. Eppure quando c’è lei sotto i riflettori, tutte le cose di contorno hanno un fine secondario. Spaventoso l’appeal che ha sui social network e in particolare su Instagram, dove nonostante non fosse ancora conosciuta a livello nazionale può vantare già di ben 340mila follower al seguito

Il leitmotiv dell’avvenenza sul web è un classico “dont’ forget to smile💕”, ovvero l’arma vincente , grazie alla quale è riuscita ad entrare nel cuore di ognuno

Meri Maglione, seduta in macchina e col sole…accanto, tutto per lei

Se vi trovate a visitare la pagina Instagram di Meri Maglione, non ve ne pentirete! E’ questo il messaggio che una neofita del web come lei trasmette a chiunque si trovi a passare lì per caso. Napoli conserva tante bellezza turistiche e mai come ora può vantare di una “compagna di viaggio”. Che di tanto in tanto ci mostra anche qualche monumento incantevole, di una delle città, secondo i sondaggi, più affascinanti al mondo.

La web influencer partenopea, Meri però non ha deciso di scendere a compromessi con il “contorno” mozzafiato e i dettagli del luogo. Perchè lei è già un incanto in “carne ed ossa”, chiacchieratissima sul posto per i cambi look repentini e seducenti e due occhi profondissimi che strapazzano il cuore anche dei più forti.

Meri Maglione stavolta però entra nel “vivo” della sensualità, mostrando alla platea un dècollète da infarto e due curve esplosive che faticano a trattenersi nel top nero aderente. A sostenerla anche un raggio di sole che abbaglia una “stella” che già brilla di luce propria