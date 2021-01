Drammatico incidente in un terreno: muore un carabiniere

Un carabiniere libero dal servizio è morto ieri pomeriggio a Mondragone dopo essere rimasto incastrato alla fresa del trattore in un suo terreno.

Stava effettuando dei lavori nella sua proprietà, ma è rimasto incastrato tra le lame della fresa del trattore. È morto così a Mondragone, in provincia di Caserta, un carabiniere di 56 anni libero dal servizio. La vittima si trovava in un suo terreno, dove in seguito all’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo, per il 56enne non c’è stato nulla da fare ed il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Tragedia in un campo di Mondragone, in provincia di Caserta, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 gennaio. Un uomo è deceduto mentre effettuava dei lavori con il trattore all’interno del suo terreno, tra Viale delle Rose e via 11 Settembre. La vittima è Rocco Palmieri, carabiniere 56enne libero dal servizio. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Mattino, il 56enne sarebbe rimasto incastrato alle lame della fresa del trattore.

Presso il terreno, dopo una complessa operazione di Geo localizzazione della posizione, sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri, mediante la strumentazione idonea, hanno liberato il 56enne rimasto incastrato con gli arti inferiori nella fresa e lo hanno affidato ai medici. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate agli arti inferiori.

Per gli accertamenti del caso sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Mondragone che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Diffusasi la notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la vittima, che prestava servizio a Napoli, da parte di amici e colleghi sui social network.