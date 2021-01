Paola Turani pubblica uno scatto insieme a Tess Masazza e Giulia Valentina: tre bellezze dagli occhi ghiaccio che hanno folgorato il pubblico di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La modella e influencer di Bergamo è ormai uno dei personaggi più seguiti sui social e ogni suo scatto fa il giro del web.

Testimonial di numerosi brand, alta 178, con 1,6 milioni di seguaci. Nonostante la sua bellezza e la popolarità acquisita è considerata la classica ragazza della porta accanto, grazie ai look semplici e mai eccentrici e alla sua vicinanza alle donne alle quali mostra senza vergogna i difetti tipici di ognuna di noi, come ad esempio la cellulite.

E’ sposata con Riccardo Serpellini, imprenditore più grande di lei di 14 anni.

LEGGI ANCHE -> Antonella Mosetti da censura, il VIDEO fa il giro del mondo

Chi sono le migliori amiche di Paola?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE -> Flora Canto, lady Brignano sul letto è una favola, sogni ad occhi aperti FOTO

Giulia Valentina è anche lei un’influencer, famosa soprattutto per la sua relazione con Fedez con cui è stata fidanzata tre anni, prima che il rapper conoscesse l’attuale moglie, Chiara Ferragni. La sua prima apparizione la fece in un videoclip dell’ex fidanzato, da lì ha poi intrapreso la carriera di influencer fino a raggiungere 877 mila followers e ha aperto anche un canale Youtube con moltissime visualizzazioni dove, tra l’altro, impartisce lezioni in pillole di inglese.

Tess Masazza invece è una bloggler, influencer e youtuber italiana nata a Los Angeles. E’ famosa per la web series “Melodramachic – insopportabilmente donna”, in onda su Youtube. Si è dedicata anche al giornalismo, alla conduzione e alla carriera di attrice. Infatti ha condotto un programma di approfondimento su Sky per X-Factor, ha recitato nel film ‘Poveri ma ricchissimi‘, ha presentato Zerbinator su Radio Deejay e il Prima Festival a Sanremo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)

Le tre sono inseparabili e in questo periodo in cui riuscire a passare il tempo con gli amici non è più così semplice, Paola, Giulia e Tess sentono molto la mancanza l’una dell’altra e lo testimonia questo post in cui la didascalia recita ‘Mi mancate tanto‘ dedicato da Paola alle sue due migliori amiche.