Regalo San Valentino fai da te per lei: idee e spunti per stupire il vostro partner!

Ecco quale regalo di San Valentino fai da te potete fare per lei. Tutte le idee e gli spunti utili per stupire il vostro amore!

San Valentino è ormai e alle porte. E’ giunto il momento di stupire la vostra donna con un regalo che non cada nel banale. Per fortuna con un po’ di ingegno, fantasia e manualità, potete pensare di realizzare noi stessi il regalo perfetto.

San Valentino è l’occasione giusta per dimostrare tutto l’amore per la partner. Quale occasione migliore per realizzare un regalo perfetto con le proprie stesse mani? Seguite questi consigli per rendere il prossimo 14 febbraio pieno di risate, baci, romanticismo e quel pizzico di passione.

Idee per stupire la vostra partner il giorno di San Valentino!

Un’idea molto romantica per far emozionare la vostra compagna è quella di stampare la mappa del luogo dove vi siete incontrati per la prima volta, quella del vostro primo bacio o qualsiasi luogo importante per voi.

Una volta stampata, potete ritagliare il tutto in modo da formare un cuore e, poi, incollarlo su un foglio che andrete ad incorniciare in modo da averlo sempre in casa. Sicuramente questo sarà un regalo di forte impatto.

Sempre in tema di cornici, potete incorniciare le vostre parole in modo da far sentire davvero importante la vostra partner. Questo rientra tra i regali più semplici e veloci da realizzare, anche all’ultimo minuto. L’ingrediente segreto? Sicuramente l’amore!

Se, invece, amate viaggiare e state mettendo da parte qualche soldo per il vostro viaggio, potete optare per la realizzazione di un geniale quadretto dove, ogni giorno, potete inserire i soldi necessari per poter prenotare il vostro sogno.

Un regalo molto semplice, che potete realizzare semplicemente andando in cartoleria, è sicuramente il collage di foto unito a messaggi romantici. Magari potete prendere come esempio i momenti speciali che avete trascorso insieme. Vi basteranno un paio di forbici per realizzarlo. Il regalo addolcirà sicuramente il cuore della vostra lei.

Regalo di San Valentino fai da te: consigli e dritte!

Se siete degli inguaribili romantici, invece, potete optare per la realizzazione di un barattolo dove potete incollare anche un’etichetta scritta a mano con i vostri pensieri, poesie o frasi delle canzoni più rappresentative della vostra storia.

Se volete dirgli tutti i vostri pensieri, potete optare per una scatola dove inserire quanti più pensieri possibile.

In questo caso, potete scrivere tutti quei pensieri e gli aspetti di lei che vi ammaliano ogni giorno e vi hanno fatto innamorare di lei. In questo caso, potete anche scrivere quegli unici e adorabili difetti di cui non potete fare a meno. Fate appello al vostro lato romantico, e anche ironico, in modo che questa scatola si trasformi in un vero e proprio regalo perfetto.