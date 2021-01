Scontro tra due auto sull’autostrada: tragico bilancio

Un morto e tre feriti, questo il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Valmontone e San Cesareo, in provincia di Roma.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, in un tragico incidente sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Valmontone e San Cesareo, in provincia di Roma, una persona ha perso la vita e tre sono rimaste ferite. Stando ad una prima ricostruzione, ancora da accertare, due auto si sarebbero scontrate, un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale.

Roma, grave incidente sull’Autostrada A1: un morto e tre feriti, due dei quali in gravi condizioni

Drammatico incidente nella serata di ieri, mercoledì 13 gennaio, lungo l’autostrada A1 nel tratto tra Valmontone e San Cesareo, comuni in provincia di Roma. Il bilancio è di un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, due auto si sarebbero scontrate intorno alle 21 all’altezza del chilometro 584.7, nel territorio di Labico. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro e non sono state rese note le generalità della vittima e dei feriti.

Dopo l’impatto molto violento, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno liberato le persone coinvolte dalle lamiere dei due veicoli. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare, mentre i tre feriti sono stati portati in ospedale, dove due sarebbero ricoverati in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli uomini della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertarne le cause.

Per permettere la rimessa in sicurezza della carreggiata, le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato, come riporta Roma Today, è rimasto chiuso per diverse ore sino.