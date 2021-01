La Regina Elisabetta e l’intera corte d’Inghilterra sono stati recentemente coinvolti in uno scandalo: le conseguenze della violenza.

Londra si sveglia con una notizia agghiacciante che rende precario l’equilibrio della corte d’Inghilterra. Simon Bowes Lyon, Il cugino trentaquattrenne di terzo grando della Regina Elisabetta, è stato accusato ed in seguito arrestato per violenza sessuale. L’accaduto non sarebbe così recente rispetto allo scandalo che ha colpito la corte soltanto in questo momento. Mentre vengono prontamente svelati dai media tutti i particolari della vicenda, Elisabetta II starebbe già prendendo le distanze dal parente, privandolo del suo titolo nobiliare.

Elisabetta II prende le distanze dalle azione dal cugino

Secondo le notizie propagate dalle testate giornalistiche inglesi lo spiacevole avvenimento avrebbe avuto luogo pochi mesi fa. Il conte è adesso in stato d’arresto per aver tentato l’aggressione di una donna nel castello di Glamis. Dopo aver organizzato un evento in suo nome nella località scozzese, l’uomo in condizioni di ubriachezza, ha tentato di introdursi nella camera di una delle sue ospiti molestandola a più riprese.

Fortunatamente la vittima è riuscita ad evadere dalla camera. Sventando in tal modo il tentativo di stupro. Il fatto è stato fin da subito reso pubbilco dalla donna nel momento in cui impaurita aveva tentato la fuga. Lei stessa avrebbe chiesto ai presenti al party regale di aiutarla nel momento di difficoltà.

Egli ha chiesto perdono per il suo gesto durante il processo. Ma con molta probabilità dovrà scontare la sua pena in carcere per almeno cinque anni. Fino ad allora resterà nella sua abitazione in libertà vigilata. La Regina continua a mantenere con fermezza la sua opinione. Ha espresso il suo sentimento di rigetto che la porterà a prendere le dovute distanze dal giovane.