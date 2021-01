Serena Autieri e un sorriso che ammalia, amabile e sensuale – FOTO

Serena Autieri ha pubblicato uno scatto sui social network in cui traspare tutta la sua serenità e sensualità: incantevole

Serena Autieri ha condiviso una foto in cui appare in primissimo piano con un sorriso che ammalia i numerosi fan su Instagram e non solo. La bella attrice napoletana che si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione a due stagioni (1998-2000) di “Un Posto al Sole”, è contenta per la settimana di lavoro a Milano, dove dal 4 gennaio su Radio Due conduce il programma “La serendipity”. Con la sua frizzante simpatia ha conquistato anche gli amanti della radio e continua a innamorare i follower su Instagram con i suoi scatti e i suoi video. Nell’ultima foto postata da Serena Autieri risaltano, oltre al suo smagliante sorriso, anche gli occhioni azzurri delineati da un make up perfetto. I capelli biondi dal look spettinato e le fossette e le lentiggini che la caratterizzano da sempre completano una foto di una bellezza disarmante.

Serena Autieri: la carriera dell’attrice e cantante napoletana

Serena Autieri ha debuttato come cantante incidendo nel lontano 1997 un album dal titolo “Anima soul”. Fin da subito ha studiato recitazione e il suo primo ruolo come attrice è nella soap opera ambientata a Napoli “Un posto al sole” dove interpreta proprio una cantante, Sara De Vito. Successivamente ha fatto da valletta nel programma condotto dal compianto Alberto Castagna, “Stranamore”. Nel 2003 è chiamata da Pippo Baudo per affiancarlo come una delle vallette del Festival di Sanremo. Dopo aver recitato in vari musical di successo, nel 2007 si aprono per lei le porte del cinema con il ruolo della professoressa Elisabetta Paliani in “Notte prima degli esami – Oggi”.

Partecipa poi a numerosi altri film di successo tra cui quelli di Carlo Vanzina, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e Alessandro Siani.