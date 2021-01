Oggi è un altro giorno, Serena Bertone si svela: “Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo”

La conduttrice Serena Bertone intervistata da Il Giornale ha svelato un aneddoto di qualche anno da che le ha cambiato la vita

È alla guida del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno” ma non sappiamo molto sulla vita privata di Serena Bertone. Nata a Roma nel 1970, non ha mai lasciato trapelare nulla sugli aspetti più intimi della sua vita, infatti non sappiamo se sia sposata o single al momento ma spesso anche in diretta ha confessato di essere molto legata alla sua famiglia.

Molto di più sappiamo invece della sua carriera giornalistica. l suo debutto in Rai è avvenuto con il programma “Alla ricerca dell’arca”, condotto da Mino Damato. Dal 1998 si è focalizzata però verso la sua vera passione, il giornalismo politico, quello impegnato verso tematiche d’attualità e nel 2010 è diventata finalmente il volto di Agorà. Da quest’anno inoltre conduce con moltissimi ascolti il programma “Oggi è un altro giorno” con temi di interesse sociale e politico.

Serena Bertone, “Da quel giorno è cambiato tutto”

Tutti i pomeriggi allieta il pubblico con personaggi famosi ed interviste le cui tematiche spaziano da attualità fino al gossip. Serena intervistata da Il Giornale ha voluto per una volta parlare di un aneddoto che riguarda il suo passato e che le ha “cambiato la vita”.

“Ho avuto la fortuna di andare Live Aid, beh in quell’occasione, tra tutti i grandi artisti, arrivò ad un certo punto questo Freddie Mercury e noi tutti impazzimmo, lì mi resi conto della genialità di quest’uomo, della sua forza, della sua energia. Fino a prima neanche li conoscevo bene. Li è cambiato tutto”.

Nell’intervista ha parlato di quando è andata a Londra, giovanissima, per imparare l’inglese, e di come in quegli anni il mondo sia cambiato e abbia iniziato a vedere tutto sotto un’altra prospettiva: “Quando mi si chiede quale sia la mia canzone preferita mi si spalanca un baratro, perché ne potrei indicare centocinquanta”.

“Il concerto dei Queen peraltro quello era di beneficenza, una raccolta fondi per i paesi dell’Africa, con tutte le mode che ci sono è un peccato che questa usanza così positiva si sia invece persa…”. Un ricordo nostalgico che la Bertone ha condiviso con il suo pubblico di affezionati.