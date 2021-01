Shaila Gatta e il VIDEO “pericoloso”, si vede tutto: fa una spaccata e mostra le grazie

Shaila Gatta si esibisce in un’acrobazia davvero sconvolgente: esegue una spaccata sopra la testa dell’altra velina, mostrando tutte le sue grazie

“Qualcosa di pericoloso, che adrenalina!“, scrive Shaila Gatta nella didascalia dell’ultimo post su Instagram. La velina mora di “Striscia la notizia” esegue un’acrobazia spettacolare sul palco del tg satirico, chiedendo la collaborazione della sua compagna Mikaela Neaze Silva. L’ex concorrente di “Amici”, dopo aver spiccato un salto, si esibisce in una spaccata sopra la testa della collega. Shaila, che indossa un sensualissimo completino, offre ai followers la visuale delle sue curve mozzafiato: il fisico tonico ed atletico della Gatta non può non balzare all’occhio. “Bravissima, unica“, “Siete grandi“, scrivono gli utenti nei commenti, estasiati di fronte a tanta bellezza.

Shaila Gatta: tutto sulla velina di Striscia La Notizia

Classe 1996, la velina mora di “Striscia la notizia” è nata ad Aversa, ma è cresciuta a Napoli. Dopo aver frequentato il liceo linguistico, tutte le sue energie vengono canalizzate nella sua più grande passione: la danza. Ad appena 18 anni, partecipa alla 14esima edizione di “Amici“, programma condotto da Maria De Filippi. A seguito di quest’esperienza, verrà scelta per far parte del corpo di ballo di svariate trasmissioni televisive, da “Ciao Darwin” a “Tale e Quale Show”.

La Gatta ha trascorso l’estate del 2017 in America, per perfezionare la propria padronanza dell’inglese. Nello stesso anno, viene selezionata come velina mora all’interno del programma di “Striscia la notizia“. Queste, all’epoca, furono le parole della ballerina: “Credo sia un’opportunità importante per crescere professionalmente come artista e per far conoscere la nostra arte a milioni di telespettatori“

Shaila, affiancata dalla bellissima Mikaela Neaze Silva, posta spesso foto e video di ciò che accade dietro le quinte. Come da lei stessa rivelato, oltre all’impegno e al duro lavoro, il programma le regala anche tanto divertimento.