Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardio toracico, ospedale specializzato di Monaco, per alcuni esami di routine.

L’ex premier Silvio Berlusconi, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, è stato ricoverato in ospedale a Montecarlo. Il ricovero sarebbe dovuto ad esami di routine e pare che il leader di Forza Italia potrà lasciare il Centro cardio toracico di Monaco tra pochi giorni.

Leggi anche —> Crisi di Governo, il premier accetta le dimissioni dei ministri: “Grave danno al Paese”

Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco, Zangrillo: “Un problema cardiaco aritmologico”

Leggi anche —> Mastella: crisi di governo “sconcertante” e da “irresponsabili”

Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardio toracico, ospedale specializzato del Principato di Monaco. Il Cavaliere, riferisce Ansa, si trovava a Valbonne, località francese vicino a Nizza, dove ha trascorso anche gran parte del lockdown. Secondo quanto emerso il ricovero sarebbe dovuto ad esami di routine e Berlusconi potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni per rientrare a casa.

In merito, il medico di fiducia del leader di Forza Italia, il professor Alberto Zangrillo ha spiegato di essere stato lui a chiedere il ricovero in ospedale per “un problema cardiaco aritmologico“. Nella giornata di lunedì, ha proseguito ai microfoni dell’Ansa, il primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano si è recato dove risiede al momento Berlusconi, nel sud della Francia, per un “aggravamento” delle condizioni. “Ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco – conclude Zangrillo- perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Berlusconi era stato ricoverato lo scorso 3 settembre all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al coronavirus. Il leader di FI aveva lasciato il nosocomio milanese dopo 11 giorni.

IN AGGIORNAMENTO